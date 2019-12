Andrej Rozman Roza: Obuti maček

Režija: Vito TauferObuti maček v besedilni priredbi Andreja Rozmana Roze in režiji Vita Tauferja ima dvojno strukturo; ohlapno strukturirana okvirna pripoved se odvija v prostoru »realnega«, vložena pripoved, t.j. zgodba Obuti maček, pa se odvija v prostoru »pravljičnega« (in zato simbolnega in metaforičnega). Vložena zgodba je odgovor na izraženo socialno stisko enega od barskih glasbenikov, ki so akterji okvirne pripovedi. Kolega mu na to odgovarja, da lahko z iznajdljivostjo vsakdo pride do bogastva – vloženo pripoved lahko tako razumemo kot nekakšen »primer dobre prakse«. Na tej točki se dogajanje preseli v ...