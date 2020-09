FOTO:Beseda se odbije od življenja: o pesmih Liu Zakrajšek

Jutro se vrača znova in znova – to je samoumevno. Človek pa se mora neprestano boriti, da se lahko vrača tja, kjer se počuti svežega in svobodnega. Liu Zakrajšek (1998) je pesnica mlajše generacije, ki svoje pesniško kovanje osredotoča na prav ta (notranji) boj, njene pesmi pa živijo kot lirične obrazložitve avtoričinih življenjskih spoznanj. »[V]se te besede, / ki bi se lahko / zdrobile, / nosim jaz, // in to je tisto, / v čemer napredujem,« v ciklu to svetlobo zapiše Liu Zakrajšek, ki se v svoji zavezi do besede napreza, da bi ji našla pravo mesto in jasno pot. Njen odnos do besede je proces rasti, zaznamovan z ...