FOTO:Chefinja na svetilniku

Krožnik Ane Roš, naslovljen Pisani svet divje race. Foto Suzan Gabrijan

Monografija Sonce in dež je zastavljena kot portret, sestavljen iz posameznih vpogledov Ane Roš. Foto Suzan Gabrijan





Portret z dodatki

Kolovrat kot ikona

Kuhinjo Hiše Franko je prevzela pri tridesetih, zdaj ima dve Michelinovi zvezdici. Foto Suzan Gabrijan

Foto Suzan Gabrijan

ℹ

Ana Roš in Kaja Sajovic

Sonce in dež

Beletrina, 2020

, pogostokrat tečni in preklinjajoči možakar, je pred leti sikal, da »ženske ne znajo kuhati, pa če bi jim šlo za življenje«, a je bil kljub takemu stališču dovolj razsoden, da je za vodenje svoje najboljše restavracije na londonski Royal Hospital Road, kjer je začel samostojno kuhar­sko pot, za več kot desetletje postavil severnoirsko dekle, prvo in doslej edino žensko, ki je vodila restavracijo s tremi Michelinovimi zvezdicami na Otoku.Ona je bila tista, ki je na prestolu najboljše kuharske mojstrice na svetu nasledila, in zato ob veličastnih dosežkih Ane Roš iz več razlogov zmeraj pomislim tudi nanjo.Obe sta se prebili na vrh – Michelinovi ocenjevalci so njunima restavracijama že na začetku prisodili dve zvezdici – s trmo, osredotočenostjo, komaj razumljivo delovno etiko in vizijo.Vse to razlaga tudi knjiga Sonce in dež, ki jo je letos izdala ugledna založba Phaidon, zdaj pa je delo Ane Roš, novinarkein fotografinjev programu Beletrine izšlo še v slovenščini.»Knjiga prinaša točno to, kar se v tem trenutku dogaja v oblakih nad Kobaridom, sonce in dež. To, kar nas vodi, to, kar počnemo. Se pravi delo z naravo. Sonce nam daje veselje, dež nam daje zelenje,« je ob izidu povedala slovenska vrhunska kuharica.Med sodobnimi globalnimi kuharskimi zvezdniki so različne kategorije, od tistih, ki so se šolali na prestižnih kulinaričnih akademijah, drugi imajo za sabo stažiranja in uk pri različnih kuharskih mojstrih, nekateri – in v to kategorijo sodi Ana Roš – pa so vse dosegli sami, z opazovanjem, pokušanjem, polomijami, ponovnimi vzponi.Da k temu, kako in kako uspešno se bo kdo lotil interpretacije kuharske tradicije, odločata tudi kraj in njegova ponudba, je seveda razumljivo in Ana Roš ima pri tem precej sreče, ker prihaja iz prostora, bogato založenega z vrhunskimi sestavinami.Slišati je preprosto, a ni samoumevno. O tem v poglavju z naslovom Sredozemska terasa zapiše pomenljiv odlomek, ki hkrati kaže, da je knjiga nastala za angloameriškega založnika in je treba bralcu predstaviti tudi gabarite njenega igralnega polja.Avtorica se spominja, da je ekipo Netflixove serije Chef's Table po skoraj treh tednih snemanja, ki je trajalo tudi po dvanajst ur na dan, v iskanju kraja, ki bi povezal celotno zgodbo o njej in njenem kuhanju, peljala na kraj, ki je primeren »za ljudi, ki so sposobni videti«, na Kolovrat:»Ko stojite na vrhu te gore, točno razumete, zakaj kuham tako, kot kuham. Vidite lahko, od kod dobivam surovine, dojamete lahko, zakaj je naša kultura tak talilni lonec, slišite lahko, kako se italijanska slovenščina preliva v slovensko italijanščino, okusite lahko, zakaj ima posoška kulinarika tako malo skupnega s tradicionalno slovensko kulinariko ter je precej bližje gastronomiji Nadiške doline, Benečije in Furlanije. Kolovrat je kot ogromen naravni svetilnik, ki zre na Tržaški zaliv. Ko se razgledate naokoli, lahko vidite vse, od lagune in Gradeža do Trsta, Kopra in Izole, vse do Savudrije.Če imate srečo, lahko na jasen dan vidite Benetke. Na vrhu Kolovrata je tako lahko razumeti, zakaj so začimbe del naše tradicionalne kuhinje in zakaj jih tako pogosto uporabljam. Vidite lahko, kako blizu so v resnici Benetke. Ker ležimo sredi začimbne poti med Benetkami in Dunajem, so Benečani na svoji poti puščali sledi, ko so plačevali domačinom v začimbah. Že v starih receptih najdemo cimet, kardamom, nageljnove žbice in poper. Če se obrnete in se ozrete proti severu, uzrete zasnežene vrhove slovenskih in avstrijskih gora. Morda za njimi zaslutite Beljak in Celovec, še naprej pa Salzburg, Dunaj ter zaznate, kako veliko je bilo avstro-ogrsko cesarstvo ...«Takih uvidov je v Soncu in dežju precej, to ni knjiga, po kateri bi pravzaprav kuhali (čeprav ponuja jagodni izbor receptov s kuharičinimi subtilnimi komentarji), ampak knjiga za branje v fotelju, zgodba z veliko meandri.Kuharica se je poleg samorazkrivanja potrudila tudi za kup zahval, tako piše o svojem odnosu z vzornikomiz La Subide na oni strani meje, z naklonjenostjo razkriva svoje dobavitelje, dodaja popis svoje najljubše obedovalne izkušnje z vlaka sredi Madagaskarja, navrže anekdotični drobec o tem, kako ji je zagato pred petimi predsedniki in rojstnodnevno torto za italijanskega razrešil kuharski prijateljiz Majerije, dodaja popotne vtise, a tudi slavi drežniške slive in koze, Vero, soško postrv, ki je »divja žival, zelo hitra, inteligentna in težko jo je ujeti«, spominja se tople sveže skute iz otroštva, istrskih poletij s starši in podobnih drobcev, ki na koncu sestavijo impresiven mozaik njenega poldrugega desetletja, saj je kuhinjo Hiše Franko prevzela šele pri tridesetih.Monografija Sonce in dež je zastavljena kot portret, sestavljen iz posameznih vpogledov Ane Roš, ki so jim dodani dopisi Kaje Sajovic, opremljena je s stopetindvajsetimi fotografijami Suzan Gabrijan, izbranimi izmed sedemnajst tisoč posnetih.»Zame je bilo pisanje knjige neke vrste psihoanaliza. Ko začneš, začne prihajati iz tebe, začneš odkrivati skrite kotičke, ki so, ne da bi se zavedal, vplivali nate in postali del tvoje zgodbe in jih moraš tudi uporabiti,« je povedala na ljubljanski predstavitvi slovenskega prevoda prejšnji teden v Švicariji v Tivoliju.V posameznih poglavjih so razkriti njeni začetki, vplivi, iz vseh besedil pa sijeta njena nespregledljiva odločnost in pripravljenost, da kadarkoli preizkusi kaj novega. V Soncu in dežju je tudi zelo jasna njena temeljna intoniranost: med pisanjem knjige se je spomnila sorodnika, ki je na Kolovratu nabiral divje maline in zelene brinove jagode, in je o tem dodala: »Včasih nabira na slovenski strani, spet drugič na italijanski. Maline niso dvojezične. Edini jezik, ki ga poznajo, je jezik narave. Kolovrat je pripovedovalec moje (kuharske) filozofije.«Za enega od najbolj imenitnih malih portretov v velikem portretu je poskrbel Andrea Petrini, globalno vplivni gastronomski kurator, ki vedno znova ponavlja, da se chefi sploh ne zavedajo, kakšen vpliv lahko imajo: »Ko gre za kuhanje, za posvetitev svojega življenja štedilniku, za predstavljanje svoje države in pomikanje stvari naprej – tega nihče ni vzel tako dobesedno kot Ana. Dolga in vijugasta pot je polna vratolomnih ovinkov, nenadnih slepih ulic, neštetih vzporednih poti in obilice skritih stranpoti. Da se ustavljate in se približate resnici. Vsak sopotnik, ki se poda v Kobarid, bi si moral vzeti čas za dihanje in uživanje v potovalni mrzlici. Prihodnost je pred vami, a tu je tudi preteklost. Nikjer se ne ujemata bolj kot v Hiši Franko pri Ani in Valterju.«Petrini, ki je kuharski naboj Ane Roš znal uvideti zgodaj in jo tudi zato kot edino kuharico povabil v gibanje Cook it raw!, zavrača linearni način razmišljanja, ki nas sili, da tuhtamo o naslednjem koraku, to se mu zdi preveč predvidljivo: »Tip miselnosti – korak za korakom, vedno v gibanju, ne oziraje se nazaj. Preveč predvidljivo je, passé. Preveč tiči v iluzornem, slepa vera v napredek, ki nas preganja že stoletja. Nikdar ne sodite po videzu – dvojni odmerek ironije je v Aninem pristopu do te knjige. Pri svojih komaj štiridesetih je že morala sproducirati ultimativni pregled svojega dela, zbirko 75 svojih najbolj prepoznavnih jedi, razvitih v ustvarjalni nevihti pod krovom Hiše Franko. (...) Tudi najmanjši grižljaj pri Ani Roš da veliko misliti. Cel krožnik ali pa samo vzorec pa je eksplozija, odisejada okusov. Nevihta namer. Kakorkoli že jo poimenujete. Za nas ima njena postpastoralna kuhinja občutek za napeto zborovsko pripoved, ostro prozo gibanja in poezijo akcije. Občutek transcendence, ki se razkrije točno takrat, ko najmanj pričakuješ, zavit v nepričakovano oblačilo razodetja ... «