(OCENA) Gaja Jarc: En ščepec ljubezni

Gaja Jarc je na slovensko literarno prizorišče stopila z domišljenim ljubezenskim romanom En ščepec ljubezni, ki je z lahkotnostjo in duhovitostjo zvest svojemu žanru, a v ospredje brez pretiranega banaliziranja postavi tudi dilemo marsikatere sodobne ženske. Roman, ki je izšel v zbirki Razmerja, se drži recepta, ki ga bralci ljubezenske zgodbe pričakujejo, in ga brez dvoma tudi spretno izpelje: simpatična glavna junakinja Anja, specializantka kirurgije, ima težave v razmerju z dolgoletnim – bralcu prikladno antipatičnim – fantom, ko se na prizorišču pojavi »sanjski« nov kandidat David. Temu klasičnemu žanrskemu motivu avtorica doda še druge – lažno razmerje, začetno antipatijo, dramatična razkritja itd. – ter tako ustvari koktajl znanih situacij, ki je hkrati učinkovit in ...