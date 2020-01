Gregor Strniša: Žabe

Koprodukcija Bunker, Zavod Margareta Schwarzwald in KUD S. N. G.Stara mestna elektrarna - Elektro LjubljanaStrniševe Žabe ali Prilika o ubogem in bogatem Lazarju uvajajo arhetipske in mitološke osebe – hudič, Eva, hudičevka, revež/bogataš/Lazar/Lazarus –, prek katerih drama preigrava faustovsko tematiko. Lazar podobno kot Faust proda dušo hudiču. Lazar – revni poštar, slehernik – bi rad obogatel, hudič mu bogastvo ponuja v zameno za dušo – oziroma spomine, Lazar trdi, da »duše ni«, a vendar priznava identitetno ključnost spominu – ko hudič v zameno za bogastvo zahteva njegov spomin, Lazar trdi, da to tedaj »ne ...