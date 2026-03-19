Iva Suhadolnik Gregorin: Tudi veter vidi svoj odsev v morju

Razstava, na kateri lahko vidimo skoraj izključno fotografije, je prvi skupni projekt Male galerije Banke Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Pred dobrimi dvajsetimi leti je bila med »grehi«, ki jih pripisujejo vzhodnoevropskim umetnikom, na odmevni razstavi 7 grehov: Ljubljana – Moskva (Moderna galerija, 2004–2005) izpostavljena tudi lenoba. Z zunanjega, lahko bi rekli zahodnega vidika so ti grehi (poleg lenobe še kolektivizem, mazohizem, utopizem, cinizem, neprofesionalnost in ljubezen do Zahoda) razumljeni kot pomanjkljivosti in napake, na razstavi pa so bili v danem kontekstu razumljeni kot odlike, ki lahko bogatijo evropsko kulturo. Lenoba daje umetnikom možnost, da se osredotočijo nase, da si vzamejo čas, ki je pravzaprav nujen za samorefleksijo in navsezadnje tudi umetniško ustvarjanje. Iva Suhadolnik Gregorin na razstavi Tudi veter vidi svoj odsev v morju postavlja v ospredje prav vprašanje časa, v katerem od ...