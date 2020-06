Ko nič več ni, kot je bilo

Resnično življenje iz leta 2018 je prvi roman pisateljice Adeline Dieudonné. Osvojil je bralno občinstvo ter bil med najbolj branimi knjigami v Franciji in Belgiji. Burno sago, ki jo poganjajo otroška nedolžnost, čistost sestrske ljubezni in surovi gon po preživetju, je za Hišo poezije prevedla Živa Čebulj.Ob pogledu na mili, dekliški obraz Adeline Dieudonné (1982), bi se marsikdo začudil in težko verjel, da je prvenec Resnično življenje pisala ob poslušanju glasnega, razgibanega in agresivnega metala. A prav to energijo, ki je idealna zvočna kulisa njegovi nepredvidljivosti in stopnjujoči se napetosti, je, pravi, ...