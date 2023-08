Končno celovit portret izjemne osebnosti

V nadaljevanju preberite:

Izjemen podvig člana poljskega odporniškega gibanja, ki se je pustil prostovoljno aretirati in internirati v taborišču leta 1940, da bi sam raziskal značaj Auschwitza in usodo tam zaprtih ter da bi svetu oziroma poljskemu odporniškemu gibanju in zavezniškim silam podal izčrpne informacije iz prve roke. Tragična epopeja se je zanj končala še toliko bolj tragično. Po vojni so ga na montiranem procesu zaradi njegovega nasprotovanja sovjetski zasedbi Poljske obsodili na smrt zaradi »veleizdaje« in ga po kratkem postopku tudi usmrtili.