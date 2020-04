Križišče, Franjo Naji

Ne moremo se pretvarjati, da trenutna epidemija in predvsem njene družbeno-politične okoliščine ne vplivajo na premišljevanje o sami literaturi. Literatura, četudi še tako brezčasna, je tudi dokument svojega časa, kar pomeni, da nam pomaga razumeti čas, njegove tenzije, vrednote, potenciale in grožnje. In danes smo na prehodu, saj ni povsem jasno, kako bomo zasukali družbeni red po koncu epidemije. Tako se prav v času krize kaže vizionarstvo nekaterih slovenskih avtorjev. Vizionarstvo, ki pa je posledica pozornega opazovanja družbe in njenih implikacij, ki so ravno zaradi krize postale veliko bolj očitne: Muanis ...