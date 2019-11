Najljubša oseba, ki sem jaz

»Rajši se imam, kadar delam dobro drugemu. Ampak ne komurkoli, da se razumemo. Moja najljubša oseba sem jaz. To vsaj priznam.« – Težko bi bolj iskreno opisali eno od prevladujočih značilnosti žanra avtobiografije, torej (naklonjenega) pisanja o »najljubši osebi«, ki je »jaz«.Na naslovnici knjige Luciferka, ki je postala razvpita, še preden je zares izšla, so napisani trije avtorji. Poleg naslovne junakinje, »najljubše osebe«, ki je »jaz«, torej Svetlane Makarovič, še Matej Šurc in Kotik.Svetlana Makarovič je seveda naša znana poetesa, kot ji radi rečemo, in Luciferka je njena avtobiografija. V uvodu razlaga, da ji ...