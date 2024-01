Ocenjujemo: Natalija Juhart Brglez: Geometrijski sprehodi

V nadaljevanju preberite:

Natalija Juhart Brglez je z lahkoto prepoznavna po grafikah, ki v osnovi prikazujejo arhitekturne risbe mesta in stavb. Seveda nas najprej fascinirata detajliranost in dovršenost arhitekturnih grafik, ki so v sodobni umetnosti redko videne kot del umetniške razstave – razen če je ta specifično posvečena arhitekturni risbi. Samo po sebi nas ogledovanje grafik Švicarije ali mariborskega Lenta ne bi pretirano fasciniralo, prav tako to ne bi imelo ogromne umet­niške vrednosti – četudi bi lahko cenili tehnično dovršenost dela. Posebnost Natalije Juhart Brglez je njen pogled, pa tudi snovanje razstave, ki ponuja širok nabor tehnik, pristopov in kaže umetničino dovršenost na več področjih.