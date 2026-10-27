Novo upanje za žanrsko produkcijo

Televizija Slovenija je s Trezorjem dokazala, da je zmožna ustvarjati presežne kriminalne serije na ravni BBC, in vlila upanje domači žanrski produkciji, saj se zdi, da je minila cela večnost od najboljših primerov detektivov Birse in Vrenka. V nedeljskem zaključku petdelne serije smo dobili več kot zadovoljiv razplet zgodbe s celo nekoliko fantazijskim priokusom, ko kriminalisti uletijo na nacionalko in aretirajo zlikovce, ki so sredi televizijske debate z Igorjem E. Bergantom. Trezor se začne z vpadom policijskih specialnih enot v bančni trezor, kjer odkrijejo očitno omamljeno varnostnico, ob njej kupe zlatnine in papirjev, okrog pa vlomljene sefe. Serijo so navdihnili resnični dogodki zloglasnega ropa SKB banke pred skoraj natanko 21 leti, vendar Trezor ne sledi podrobnostim tega ropa ...