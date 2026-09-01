(OCENA) Borut Kraševec: Dan spomina

Tokratno recenzijo želimo na neki točki razviti v razmislek o tem, kakšne implikacije nosi stil novega romana Boruta Kraševca Dan spomina. Vprašanje je pomembno ravno zaradi tega, ker se zdi stil nekako realistično univerzalen, do neke mere celo anahronističen – in da paradoksno ravno s tem najbolj opozarja nase. Dogajanje je postavljeno v pozna trideseta leta 20. stoletja, ko je pred vrati začetek druge svetovne vojne: začenjajo se organizirati komunisti, v Španiji poteka državljanska vojna, v Italiji izumijo terapijo z elektrošoki … v Ljubljani pa se zgodi premiera Strička Vanje A. P. Čehova. Ta omemba že daje slutiti, da je dogajalni okvir Dneva spomina meščanska drama. Osrednji lik je Dušan, priženjenec v imovito kulturno-podjetniško družino, ki mu omogoča službo dramaturga in ...