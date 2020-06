Ocena: Majda Koren, Kapo in Bundo

Kapo in Bundo, tatinska, prevarantska, lopovska, skratka z vsemi žavbami namazana pujsa, eden v črtastih hlačah in drugi v pikčastih, rogovilita že po drugi knjigi. Najprej sta rovarila po stripu Inšpektor Jože, ki je pred leti izšel pri založbi Mladika (no, še prej sta parkljala po reviji Kekec), zdaj ju je vzela pod streho KUD Sodobnost International. Založba je torej druga, pujsa pa vsa po starem, lumpa od rilčka do repa. Po starem sta tudi njuna ustvarjalca, Majda Koren in Damijan Stepančič – zabavna in kratkočasna, tako v besedi kot podobi. Stepančič zadnja leta nasploh vztrajno in konstantno širi svojo stripovsko ...