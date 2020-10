Ocena: Netilci kaosa

Sodeč po odmevnosti njegovih filmov je Alex Gibney med najpomembnejšimi ustvarjajočimi dokumentaristi. Sodeč po njihovi količini je morda tudi najbolj storilen. V zadnjih desetih letih je portretiral finančnega goljufa Jacka Abramoffa, ikono hipijevske kulture Kena Keseyja, Juliana Assangea, Lancea Armstronga, Felo Kutija, Jamesa Browna, Steva Jobsa, Franka Sinatro in ruskega oligarha Mihaila Hodorkovskega ter razdelal posamezne vidike tako različnih tem, kot so čezmerno odzivanje držav na terorizem, prikrivanje pedofilije v katoliški in drugih zlorab v scientološki cerkvi, kibernetsko vojskovanje, grobost v hokeju, navijaška ...