Ocenjujemo

Zgodovinar Yuval Noah Harari (Sapiens - Kratka zgodovina človeštva, Homo Deus - Kratka zgodovina prihodnosti, 21 nasvetov za 21. stoletje) je eden izmed avtorjev, ki so s svojimi populističnimi poljudnoznanstvenimi deli dosegli masovni uspeh. Četudi njegova privlačno spisana dela prinašajo nekatere sveže uvide in interesantne špekulacije o mogočih prihodnostih Zemlje in človeštva so, kot opozarjajo delujoče_i na mnogih področjih znanosti, ki se jih Hararijevo pisanje dotika, avtorjeve izpeljave neredko neprepričljive ali kar netočne; večkrat lahko zasledimo očitek, da avtor premore več domišljije, kot znanja. Pojavljajo se ...