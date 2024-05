Ocenjujemo: 3JA!

V nadaljevanju preberite:

Če se sprva zdi, da stopamo v stik z grško mitologijo in kulturo, pa se z vpeljevanjem krščanskih običajev – denimo krvna žrtev Ifigenije je publiki ponujena v použivanje kot vino, kar je seveda tudi krščanska referenca na Kristusovo kri – ter slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi izkaže, da 3JA! ne le s posamičnimi temami, temveč tudi s širšim kulturnim okvirom vzpostavlja vezi med preteklostjo in sedanjostjo, njunimi duhovnimi, religijskimi, a tudi političnimi in družbenimi sistemi (če je v tem kontekstu med enimi in drugimi sploh mogoče razlikovati).