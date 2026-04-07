Ocenjujemo: Adiós Buenos Aires

Jezik avtorica dojema kot del spomina, vir asociacij in anekdot.

Brina Svit s kratkim, a tematsko bogatim romanom Adiós Buenos Aires v avtofikcijsko pripoved ujame svetove, od katerih se želi posloviti. Protagonisti njenih preteklih romanov skupaj z resničnimi sopotniki vstopajo v prostor med podoživljanjem in oživljanjem, ki ga roman vzpostavlja kot možnost sobivanja z minljivostjo. Pripoved se razrašča iz osnovnega vprašanja, kako se posloviti od prostora, ki je imel v avtoričinem življenju veliko več kot fizični obstoj; bil je tudi mesto njenih romanov in drugih tekstov, mesto tanga in Slovencev v Argentini. Različni Buenos Airesi, kalejdoskopsko pomnoženi v očeh pripovedovalke, so tako preplet spominov, kulturnih referenc in odlomkov sedanjosti, v katerih poskuša mesto, za katero se je odločila, da ga bo – tudi kot literarni motiv – obiskala ...