Ocenjujemo: Ajdi iz Wajdušne

Strip Uroša Grilca in Jake Vukotiča je kombinacija fantazijskega in realističnega, legend, zgodovine in celo kančka ekologije, saj Ajda in Bor na koncu postaneta varuha gozda. Razmeroma neobsežna knjiga je torej precejšna mešanica različnih vsebinskih prvin, ki utegnejo na trenutke bolj kot homogena celota delovati kot zbirnik različnih idej in domislic, a jih povezujejo simpatične (ponekod zelo hitropotezne) podobe, na katerih najdemo tudi kopico humornih detajlov, tako da na koncu dinamična celota vseeno izpade kot zanimivo branje, strip pa se izkaže kot dobra forma za predstavitev kulturne in naravne dediščine ajdovske občine otrokom.