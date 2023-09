Ocenjujemo: Alegorije – fragmenti

V nadaljevanju preberite:

Plesno-vizualna predstava Alegorije – fragmenti režiserke, producentke in kustosinje Barbare Novakovič, ki od leta 1996 vodi zavod Muzeum, je drugi del trilogije Alegorije. Lani je premierno zaživel prvi del Alegorije mesecev – atributi (2022), ki je temeljil na motivih mesečevih ciklov z atributi življenja narave, drugi del na podlagi zapisa sodeč postavlja v središče telesnost in skulpturalnost plesne govorice, katere sestavni del sta gotovo še dva elementa: intuitivna zvočna podoba ter mistično potovanje svetlobe. Delo je bilo premierno izvedeno 4. septembra na odru Centra urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani. Trilogija v okviru zavoda Muzeum poteka med letoma 2022 in 2025 ter prek alegorij raziskuje čas v okviru ikonografskih smeri na presečišču med poezijo, prozo in likovno umetnostjo.