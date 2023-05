Ocenjujemo: Angeli v Ameriki

V nadaljevanju preberite:

Vsekakor so teme, ki jih Angeli v Ameriki odpirajo, same po sebi relevantne tudi za današnji čas in naš prostor, a ker tudi na odru ostanejo vpete v neki tuji prostor (ZDA), ne prodrejo skozi tančico historizma, tako pa ne odkrijejo temeljnih elementov besedila, ki obstajajo onkraj zgodovinskih in geografskih meja.