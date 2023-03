Ocenjujemo: Asiana Jurca Avci: Tra(n)ce

V nadaljevanju preberite:

Umetnica Asiana Jurca Avci, ki deluje predvsem na področju fotografije in videa, je za razstavo Tra(n)ce (Likovni salon Celje, kustosinja Maja Hodošček, obrazstavni tekst Jelena Radić) črpala inspiracijo iz kulture »clubbinga«, ki je bila kot del njenega življenja dolgo v središču njenega fotografskega ustvarjanja. Primerjana s fotografinjo Nan Goldin tudi Asiana Jurca Avci v surovem in neobremenjenem slogu spontanega fotografiranja zajema trenutke nočnega življenja, klubov in podzemlja mest.