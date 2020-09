Ocenjujemo: Bimberli

Fenomen namišljenega prijatelja pri otrocih ima različne razsež­nosti. Lahko gre za kratkotrajno fazo, ciklično ponavljanje v obdobjih stiske in zdolgočasenosti ali dolgotrajno fiktivno razmerje, ki ima kdaj – gre sicer za izjemno redke primere – lahko tudi patološke znake. Čeprav številni te pojave še vedno obravnavajo s skepso, nezaupanjem ali celo sankcijami, gre za povsem običajen tip odraščanja, po nekaterih raziskavah si kar tretjina otrok do sedmega leta starosti omisli namišljenega prijatelja. Nekateri ga ohranjajo kot skrivnost, drugi ga občasno omenijo sorodnikom in prijateljem, tretji zahtevajo, da ga vsi ...