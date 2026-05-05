Ocenjujemo: Buržoazija

Uprizoritev najbolj zaživi ravno v trenutkih, ko ji uspe vzeti v zakup različne kontekste, pri čemer se zdi najbolj posrečen prvi prizor.

Zadnja premiera sezone na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega si vzame za tarčo ciljno publiko (slovenskih) dramskih gledališč in poskuša prek absurdno komičnih dialogov in po motivih filmov Luisa Buñuela razpreti nesmiselne in ciklično zaklenjene vzorce tako elite kot tistih pod in nad njo. Besedilo se snuje okoli baročno okrašenih, a vsebinsko izpraznjenih pogovorov skupine privilegiranih posameznikov, prek katerih se počasi izrisujejo meje njihovega sveta, slepe pege, nezmožnost perifernega vida ali razumevanja konteksta, v katerem obstajajo. Na tej točki ne smemo zanemariti dejstva, da avtorjevi dialogi po balastu grotesknih predvolilnih nastopov padejo na plodna tla in delujejo skoraj kot terapija izpostavljanja. Zaradi tega je tudi režijski koncept usmerjen v igralsko ...