Ocenjujemo: Čmrljev žleb

Robert McKee, avtor enega bolj znanih scenarističnih priročnikov Zgodba, se kot on sam pojavi v filmu Prilagajanje (Adaptation, 2002), kjer Nicolasu Cageu, ki igra scenarista v zagati Charlieja Kaufmana, pove nekaj v smislu: lahko delaš razne napake ali dolgočasiš gledalce skozi prvi dve tretjini, a če jih očaraš z zadnjim dejanjem, si jih dobil na svojo stran. Omenjeno misel v kontekstu recenzije Čmrljevega žleba Agate Tomažič omenjamo, ker gre za roman, ki se opira na kriminalno-detektivski žanr, s čimer se tudi izpostavlja določenim strukturno-obrtniškim pričakovanjem, ki jih v svoji izjavi implicira filmski lik McKeeja. In veljalo bi dodati, da to še posebej velja za pripovedi, ki se vrtijo okoli zločina in skrivnosti, povezane z njim. Čmrljev žleb s svojim zaključkom sicer ne poteši bralskih apetitov, kar pa ne pomeni, da roman nima drugih kvalitet.