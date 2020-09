Ocenjujemo: Corpus Christi

Poljski režiser Jan Komasa se po celovečercih Samomorilna soba in Varšava 44 vrača s Corpus Christi, nominirancem za tujejezičnega oskarja ter prejemnikom festivalskih nagrad v Berlinu, Cannesu in Benetkah. Film je posnel po scenariju Mateusza Pacewicza. Film se zložno, brez večjih sunkov in z le peščico dramskih vrhuncev vozi po dveh vsebinskih tirnicah. Prva je upodobitev osebnih in osebnostnih bojev Daniela (Bartosz Bielenia), gojenca poboljševalnice, ki se poskuša pred sabo – oziroma pred bogom, toda Komasa večkrat namigne, da je to pravzaprav eno in isto – odkupiti za dejanje, storjeno iz zaletavosti in ...