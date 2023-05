Ocenjujemo: David Kucler: Rezultati testiranja

V nadaljevanju preberite:

Razstava Rezultati testiranja prinaša serijo najnovejših del (vsa nosijo letošnjo letnico), ki so javnosti predstavljena prvič in so bila narejena posebej za razstavo. Čeprav se MGLC posveča predvsem promociji grafične umetnosti, razstavo Davida Kuclerja, ustvarjalca mlajše generacije, sestavljajo dela v tehniki sitotiska, ki so ponekod dopolnjena z barvnimi svinčniki oziroma oljnimi, akrilnimi barvami, v postavitev sta umeščeni tudi dve slikarski deli.