Ocenjujemo: Devica Orleanska

ODERDevica Orleanskarežiser Frank Van LaeckeSNG Opera in balet LjubljanaPetra Iljiča Čajkovskega v glasbeni zgodovini povezujemo bolj z baletom in ne toliko z opero. Toda ta ruski glasbeni mojster je avtor kar desetih oper. Med najbolj znanimi so seveda Jevgenij Onjegin, Pikova dama in Mazepa, toda ljubljanska Opera se je hrabro odločila za uprizoritev redko izvajane Device Orleanske, premiera je bila včeraj. Čajkovski je bil z zgodbo o Ivani Orleanski obseden od otroštva, vse življenje ji je posvečal krajša glasbena dela. Obsedenost s francosko junakinjo je kulminirala v obliki štirih dejanj (francoske) vélike opere, ki ...