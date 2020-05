Ocenjujemo: Devs

Pred kratkim se je na mreži HBO iztekel Devs, miniserija Alexa Garlanda, scenarista in režiserja filmov Ex Machina in Annihilation. Devs je stvaritev, v kateri kvazikvaziznanstveni razmislek o filozofski in tehnološki zagati zastira neko globljo, zanimivejšo razsežnost.Za kaj gre? Kvantni računalnik Devs lahko na podlagi postavke, da je vesolje deterministično – torej da je njegov razvoj skupaj z usodami vseh ljudi določen z začetnimi razmerami in fizikalnimi zakoni –, ustvari simulacijo kateregakoli časovnega intervala na kateremkoli prostoru v preteklosti in prihodnosti. Devs je s skupino programerjev razvil Forest (Nick ...