Ocenjujemo: Drevo, ki ga pišemo nihče

Če bi hoteli zvrstno natančneje orisati konture Debeljakovega dela, bi se znašli pred miselno precej zahtevno nalogo.

Redkokatera pesniška zbirka nas tako navduši, da bi ji peli hvalo že v prvi povedi, a tukaj je treba povedati že takoj: Drevo, ki ga pišemo nihče, pesniška zbirka Lukasa Debeljaka, je trenutno v slovenskem pesniškem prostoru izjemen unikum in krasen pesniški zalogaj. Zakaj? Po eni strani fascinira s širino pisave, refleksivne, razvejene in dinamične, kot pri mnogih ameriških pesnikih, ki jih avtor gotovo pozna, pa z eruditsko globino, gostoto izrazja in valovito polnostjo verza, ki je podložen z močno konceptualo, razstirajočo se v nizu zaporednih in lahno vezanih, šitih fragmentov. Po drugi strani očara z neverjetno lahko pretočnostjo besed, kljub njihovi nasičenosti (kar bi lahko povezovali s Calvinovo idejo lahkosti, ki ne pomeni poenostavitve ali zmanjšanja teže napisanega, temveč ...