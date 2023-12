Ocenjujemo: Drugi/Kunsthaus Gradec

V nadaljevanju preberite:

Razstava ima predvsem retrospektivne razsežnosti, bolj kot klasični kulturniški aktivizem z udarnim vizionarskim nabojem je izpostavljen podton razočaranja in resignacije. Ni jasno, ali je bila takšna tudi kuratorkina intenca, vendar bi jo v tem smislu kljub načelno izrazito angažiranim intencam pravzaprav lahko ocenili po rutinski klasifikaciji temeljnega kontrasta med »estetskim« in »praktičnim« kot klasično opredeljeno »brezinteresno« manifestacijo. Številni projekti se posvečajo ne samo tranzitornosti posameznih zgodovinskih fenomenov, temveč posredno tudi tranzitornosti njihovih umetniških interpretacij, s tem pa oboje izgublja status zgodovinske in predvsem evolucijske determinante.