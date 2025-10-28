Ocenjujemo: Eseji o zahodu

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Zbirka Boruta Škabarja prinaša šest krajših esejev, ki si za izhodiščna vprašanja jemljejo izrazito jasno zastavljene teme, vse od vprašanja fašizma, tržaškega vprašanja, jugoslovanske sodobne popularne glasbe, tihotapljenja, s fokusom na mejno območje med Italijo in Slovenijo oziroma nekdanjo Jugoslavijo, gradualizma in neoliberalizma na primeru slovenske tranzicije in kasneje ter eksistencializma, pri čemer se avtor osredotoča na Sartrovo filozofijo.
Komentarji