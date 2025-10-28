Ocenjujemo: Eseji o zahodu

V nadaljevanju preberite:

Zbirka Boruta Škabarja prinaša šest krajših esejev, ki si za izhodiščna vprašanja jemljejo izrazito jasno zastavljene teme, vse od vprašanja fašizma, tržaškega vprašanja, jugoslovanske sodobne popularne glasbe, tihotapljenja, s fokusom na mejno območje med Italijo in Slovenijo oziroma nekdanjo Jugoslavijo, gradualizma in neoliberalizma na primeru slovenske tranzicije in kasneje ter eksistencializma, pri čemer se avtor osredotoča na Sartrovo filozofijo.