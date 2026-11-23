Zellerjeva Laž v prevodu Žive Čebulj v ljubljanskem Šentjakobskobskem gledališču in režiji Mareta Bulca je komedija zmešnjav, ki skupaj z avtorjevim besedilom Resnica tvori vsebinski diptih o krhkosti medčloveških odnosov in prepletanju resnice ter laži. V središče postavi dva para, okoli katerih se razplete zaplet, sprožen z domnevnim ljubezenskim prešuštvom. Iz na videz preproste situacije Zeller razvije duhovito igro prikrivanj, polresnic in manipulacij, v kateri se vprašanje nezvestobe hitro razširi v premislek o tem, koliko resnice so pravzaprav zmožni prenesti intimni odnosi.