Ocenjujemo: Friedrich Dürrenmatt: Frank V.

V nadaljevanju preberite:

Od Dürrenmattovega izvirnika, ki je dovolj jasno strukturirano in poantirano besedilo ter pravzaprav sledi klasični konverzacijski drami, ni ostalo veliko. Reducirani so tako liki kot tekst, predvsem pa je specifična tragikomična satira transformirana v farso oziroma travestijo. Res je mogoče posamezne like, njihov modus in intence ter konfliktna razmerja med njimi, nedvoumno identificirati, vendar koncept predstave pravzaprav temelji na razdramatizaciji, na epizodni in fragmentarni zaznavi posameznih prizorov.