Ocenjujemo: Goran Vojnović: 14 dni / režija Ajda Valcl / ​SLG Celje

Vojnović zakonski odnos predstavi plastično, dramsko besedilo dobro teče, režija Ajde Valcl na odru prepričljivo ujame specifično atmosfero domačne odtujenosti. 14 dni je režijsko izčiščena postavitev, ki enako uspešno osvetli oba lika ter obema ponudi prostor, v katerem se razgali njuna psihologija. Besedilo se zdi manj prepričljivo pri uvajanju problematike epidemije in njenih vplivov – tako družbenih kot individualnih.

Četudi nam drama to realnost s skorajšnjo srhljivostjo dobro oriše, ostaja nevpletenost širše družbenopolitične realnosti pomanjkljivost besedila in predstave, ki si na tem mestu ne privošči dopolnitve ali razširitve; že kontekstualizacija skozi vsakodnevna poročila bi lahko vnesla v predstavo zavest o privilegijih meščanskega para, ki ga spremljamo – in z njima širše družbene skupine, ki ji par pripada.