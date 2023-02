Ocenjujemo: Gorjanci

V nadaljevanju preberite:

Uprizoritev Gorjanci, kot naznači že njen naslov, temelji na Bajkah in povestih o Gorjancih, ki jih je popisal pisatelj Janez Trdina ter jih med letoma 1882 in 1888 objavljal v Ljubljanskem zvonu. Kasneje, med letoma 1905 in 1908, so njegovi popisi bajk izšli tudi v knjižnih izdajah. Izbor zgodb o bajeslovnih bitjih jugovzhodne Slovenije ustvarjalna ekipa pod režijsko taktirko Maruše Kink splete v intimno pripovedovalsko-glasbeno uprizoritev, namenjeno mladostnikom od desetega leta naprej.