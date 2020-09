Ocenjujemo: Gusar

Gusarja, ki ga na ljubljanskem odru še nismo videli, so zaupali izjemnemu španskemu plesalcu in koreografu Joséju Carlosu Martínezu, nekdanjemu prvaku pariškega opernega baleta (Danseur Etoile de l'Opéra de Paris) in do nedavnega dolgoletnemu umetniškemu vodji španskega Nacionalnega plesnega ansambla (Compañía Nacional de Danza). Ljubljansko premiero, ki je bila načrtovana v pretekli sezoni, so zaradi izbruha koronavirusa preložili na začetek nove sezone. Po nekaj mesecih izolacije je baletni ansambel tako znova stopil na oder. Libreto za balet je sredi 19. stoletja napisal Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges po ...