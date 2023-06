Ocenjujemo: Hugo van der Goes: Med bolečino in blaženostjo

V nadaljevanju preberite:

Znotraj razvoja slikarstva v Evropi 15. stoletja zavzema staronizozemsko slikarstvo poseben položaj, saj sta bila realizem in natančnost upodabljanja, poleg številnih drugih kvalitet, lastnosti, ki ju je posnemala umetnost skoraj vseh tedanjih dežel stare celine. V drugi polovici 15. stoletja ima posebno mesto delovanje Huga van der Goesa, ki velja za najpomembnejšega slikarja tega časa na Nizozemskem. Slikarska galerija Državnih muzejev v Berlinu mu je upravičeno in povsem primerno priredila obsežno in sijajno postavljeno predstavitev opusa (kuratorja Stephan Kemperdick in Erik Eising).