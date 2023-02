Ocenjujemo: Inventura 2.0

V nadaljevanju preberite:

Izbranih je bilo 32 umetnikov z različnih področij, ki v grobem vključujejo fotografijo, slikarstvo, kiparstvo, instalacijo, video, oblikovanje tekstila, grafično oblikovanje in strip. Že iz širokega nabora žanrov je razbrati, da je razstava zvesto sledila svojemu poslanstvu in ustvarila razgiban pregled umetniškega delovanja, ki ne izključuje v galerijah redkeje videnih zvrsti. Pri tem ne smemo zanemariti pomembnosti razpisa, ki omogoča dostopnost in vidnost mlajšim avtorjem, ki so na večjih galerijskih razstavah manjkrat izpostavljeni, na tokratni pa so dobro številčno zastopani. Decentralizacija kulture pridobiva moč prav prek marginalnih razstavišč, ki ponujajo visokokakovostne programe in postavljajo v središče kakovostne lokalne umetnike – med njimi tudi Galerija mesta Ptuj.