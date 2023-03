Ocenjujemo: Janez Bernik: Izbrana dela

V nadaljevanju preberite:

Namesto da bi muzealizacija delu podelila umetniško vrednost, kot je pač klasičen, pogosto tudi avtomatičen in zato sporen proces, jo podeli »demuzealizacija«, torej smo priča obratnemu procesu. S tem je omogočen nekoliko drugačen uvid tako v opus posameznega avtorja kot tudi celotnega obdobja, v tem primeru »herojskega« obdobja slovenskega modernizma od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej. Na razstavi v Murski Soboti, ki jo je kuriral direktor galerije Robert Inhof, ob tem pa bo izšel tudi obsežen katalog, smo lahko na sintetičen način priča Bernikovi začetni formalni popolnosti, nato pa redukcija popolne forme na raven radikalne ekspresivnosti, kjer so v ospredju temeljna, praviloma tudi travmatična eksistencialna vprašanja, vse tja do sakralnih in ontoloških vprašanj in transcendence.