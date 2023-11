Ocenjujemo: Je oprosti najtežja beseda?

V nadaljevanju preberite:

Apologokrajine, kot se imenuje projekt ZRC SAZU, katerega del je ta razstava, so raznolike podobe, besedila, fotografije, grafike in videi, ki preizprašujejo predvsem družbene učinke oproščanja, njegove zmožnosti družbene transformacije in nekakšnega sprožilca sprememb, predvsem pa korekcije v družbenih odnosih. Predvsem je izpostavljena družbena, politična ali ideološka dimenzija tega dejanja, veliko manj je intimnih aspektov oproščanja.