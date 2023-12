Ocenjujemo: Kaj se je zgodilo z Bette Davis in Joan Crawford?

V nadaljevanju preberite:

Rivalstvo med hollywoodskima starletama prejšnjega stoletja Bette Davis in Joan Crawford je že v času njunega življenja povzročalo medijski pomp, fascinacija nad sovražnim konfliktom med uspešnima ženskama pa še vedno traja in navdihuje razne serije, besedila in uprizoritve. Vsaka zase borki za lastno preživetje v Hollywoodu sta druga drugi prekrižali pot le s sodelovanjem pri kultnem filmu Kaj se je zgodilo z Baby Jane?, in prav iz tega njunega sodelovanja izhaja večina umetniških interpretacij njunega konflikta.