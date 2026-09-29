Ocenjujemo: Kako igrati šah v temi

Roman Kako igrati šah v temi postreže z vabljivo premiso usode ambicioznega posameznika na šahovnici mednarodnih elit, postavljeno na panoramsko ozadje svetovnih prestolnic, vendar mu s pripovedno izvedbo ne uspe uresničiti svojega precejšnjega potenciala. Osrednje mesto pripovedi pripada antijunaku Timu, finančnemu lobistu, ki ga pohlep in kompleks »malega« človeka iz neznatne Slovenije ženeta, da se želi prebiti čim bliže vrhu družbene lestvice in je za to pripravljen storiti karkoli. Zgradba romana temelji na dveh perspektivah, ki ju prepleta tretjeosebni pripovedovalec, prva Tima spremlja neposredno in ponuja tudi uvide v njegovo osebno doživljanje, druga pa odstira svet bogatašev, ki se mu želi pridružiti in v katerem se brez njegove vednosti odvijajo igre za premoč. Roman, ki bi ga ...