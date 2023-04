Ocenjujemo: Kako sem se naučila voziti

V nadaljevanju preberite:

Mozaik kompleksnih relacij se sestavlja postopoma, dokler se ne izriše celotna slika, ob tem pa tovrstna naracija izpostavlja še prepričljivo post festum manifestacijo travmatičnih stanj in izbruhov, ki prav tako praviloma niso konstantni, temveč se pojavljajo sporadično ter v različnem obsegu in intenziteti. Oba osrednja protagonista, Julija Klavžar (Tamala) in Kristijan Ostanek (stric Matič), te zapletene odnose, ki segajo od empatije, zaupljivosti in naivnosti do čustvenih in fizičnih manipulacij, razočaranja, sramu, občutka krivde, ponižanja in resignacije, predstavita z izjemno senzibilnostjo ter občutkom za subtilne premene različnih psiholoških stanj.