Ocenjujemo: Katja Felle: Skrito/Caché

V nadaljevanju preberite:

Katja Felle je pri ustvarjanju našla način za tematiziranje sodobne tehnologije in njenih produktov s klasičnimi likovnimi mediji in s tem vzpostavlja premišljeno komunikacijo o učinkih napredka, ki na nobeni točki ne preide v vzvišenost nad eno ali drugo obliko umetnosti. Na razstavi Skrito/Caché (Koroška galerija likovnih umetnosti, kurator Jernej Kožar) predstavlja najnovejše slike na platnu, tapiserije in akvarele. Upodablja predmete in fragmente digitalnih naprav ter s tem vzpostavlja vez med zgodovino slikarstva ter sodobno tehnologijo. Tehniko vezenja uporablja, da bi poudarila arhaičnost svojega ­poklica.