Ocenjujemo: Kenozoik

Za ustvarjanje Blaža Kutina, pisatelja, scenarista in režiserja, je značilna uporaba groteske in absurdizma. Gre skratka za elemente, ki njegove narativne svetove odpirajo potenciranosti, fantastiki, nadnaravnemu, s čimer se spogleduje z žanri nove čudaškosti (new weird). Prav obračanje k žanrskim elementom grozljivega in znanstvenofantastičnega naj bi – če sledimo liniji gotskega marksizma – v današnjem času najbolje ilustriralo, kako je živeti v času srednjega oziroma poznega kapitalizma. Zdi se, da Kutinu v njegovem prvem romanu Kenozoik ti elementi služijo za intriganten začetek, a da jih v nadaljevanju ne razvije povsem.