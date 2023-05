V nadaljevanju preberite:

Slikarske diagonale variirajo med otroško neposrednostjo, repetitivnostjo (čeprav so variacije pravzaprav zelo različne), filigranskimi detajli, matematično natančno preračunano visoko formo, improvizacijo in mirójevsko živopisnostjo, skratka gre za nekakšne halucinantne fantazmagorije z različnimi ideogrami, ob njih pa so vendarle vedno znova izpostavljene jasno razpoznavne arhetipske mediteranske ikonografije z morjem, cipresami, čolni, jadrnicami, pomoli in svetilniki. In natančno modeliranimi miniaturnimi portreti, ki so praviloma razvidni šele ob podrobnem ogledu, kar ob vsej razigrani spontanosti in navidezni neobveznosti daje slikam določeno dodatno identifikacijsko razsežnost in globino sicer večinoma ploskovito in dvodimenzionalno zasnovanih podob.