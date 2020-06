Ocenjujemo: Kolektiv

30. oktobra 2015 je v požaru v bukareškem klubu Colectiv umrlo 27 obiskovalcev koncerta, med drugim zato, ker prostor ni imel zasilnih izhodov. Ko se je razvedelo, da je klub dobil obratovalno dovoljenje kljub kršitvam protipožarnih predpisov, so se razvnele demonstracije, zaradi katerih je prevzela oblast tehnična vlada. Ta se je morala spoprijeti tudi z dejstvom, da je v štirih mesecih po požaru umrlo še 37 poškodovank in poškodovancev – večina zaradi bakterijske okužbe v bolnišnici. Po uvodnih napisih, ki nas seznanijo s tem ozadjem, nas režiser Alexander Nanau (Toto in njegovi sestri, Svet skozi oči Iona B.) v ...