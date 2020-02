Ocenjujemo: Komorni ansambel Festival Strings iz Luzerna

Program je odseval jasno začrtan dramaturški lok z vrhuncem v Brittnovi Serenadi za tenor, rog in godalni orkester, do katere so pripeljala prav tako bolj lahkotna dela, toda drugih zgodovinskih obdobij in geografskih območij. Koncert je odprl Mozartov Divertimento za godala v D-duru, K 136, ki v nasprotju z žanrsko opredelitvijo ne ponuja zgolj glasbenega razvedrila, temveč sega tudi na področje simfoničnega. Sledila sta romantični Nokturno v H-duru za godalni orkester, op. 40 češkega skladatelja Antonína Dvořáka in angleška Serenada za godala v e-molu, op. 20 Edwarda Elgarja. Vozlišče napetosti je dosegla omenjena Serenada, ...