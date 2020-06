Ocenjujemo: Koščki svetlobe

Koščki svetlobe so intimna drama o (ne)razmerju med sestrama Jess in Sarah, ki po Jessinem nepojasnjenem odhodu (pobegu?) od doma pred dobrimi dvanajstimi leti nista bili v stiku, dokler se ni Jess neke deževne kresne noči nepričakovano prikazala pred Sarinimi vrati. Drama je časovno zamejena na eno noč, prostorsko na Sarino domovanje, tematsko pa na raziskovanje treh entitet – Jess, Sarah in njunega razmerja.Na prvi pogled se zdi, da sta sestri precej različni; Jess nenehno govoriči, ne da bi pri tem zmogla izraziti boleče vsebine, Sarah večinoma molči in je umaknjena vase. Jess se v stiski fizično umakne, Sarah ponikne vase. ...